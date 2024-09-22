Зеленський відповів кандидату у віцепрезиденти США Венсу: "Нехай почитає історію Другої світової війни"

Про це йдеться в інтерв'ю Зеленського для видання The New Yorker.

"Здається, його меседж полягає в тому, що Україна повинна принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну і про те, хто її заплатить. Ідея про те, що світ повинен закінчити цю війну коштом України, є неприйнятною", - зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський не вважає концепцію Венса справжнім планом

Президент додав, що не вважає концепцію Венса справжнім планом "в жодному формальному сенсі".

"Це була б жахлива ідея, якби хтось дійсно збирався її реалізувати, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій. Це точно не може статися. Такий сценарій не мав би жодної основи в міжнародних нормах, у статуті ООН, у правосудді. І це не обов’язково покладе кінець війні. Це просто гасла", - сказав глава держави.

Такий план може призвести до глобального конфлікту

На його думку, Венс і ті, хто поділяє його погляди, мають розуміти, що, "як тільки вони починають торгувати на нашій території, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: наприклад, на Близькому Сході, а також у відносинах Тайваню та США з Китаєм".

Зеленський також зазначив, що не сприймає слова Венса серйозно, адже якби це дійсно був план, то Сполучені Штати прямували б до глобального конфлікту, в який будуть втягнуті Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай та низка африканських країн.

"Такий підхід транслював би світові наступне неявне правило: я прийшов, я завоював, тепер це моє. Це правило застосовуватиметься скрізь: і до земельних претензій, і до прав на корисні копалини, і до кордонів між країнами. Це означатиме, що той, хто стверджує контроль над територією, – незаконний власник, а той, хто прийшов місяць чи тиждень тому з автоматом у руках – той і є головним. Ми опинимося у світі, де сила має рацію. І це буде зовсім інший світ, глобальне протистояння", - наголосив президент України.

Також Володимир Зеленський порадив Венсу прочитати історію Другої світової війни.

"Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території одній конкретній людині. Що зробила ця людина? Заспокоїлася чи завдала нищівного удару по європейському континенту – багатьом народам у цілому, і єврейському народу зокрема? Нехай він почитає. Єврейський народ є потужною силою в Сполучених Штатах, тож нехай вони проведуть просвітницьку кампанію і пояснять, чому мільйони людей загинули через те, що хтось запропонував відмовитися від клаптика території", - сказав глава держави.

Більше про план Венса

Нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс розсекретив деталі "мирного плану" Дональда Трампа для України.

"Ймовірно, це виглядатиме приблизно як нинішня лінія розмежування між РФ та Україною. Це буде демілітаризована зона, яку сильно укріплять, щоб росіяни не вторглися знову", - сказав він.

Крім того, соратник Трампа просуває ще один наратив для буцімто якнайшвидшого закінчення війни - відмову України від вступу до НАТО.