Концерн Rheinmetall заявив, що спроможний забезпечити Україну боєприпасами, але бракує замовлень
Концерн Rheinmetall заявив, що може забезпечити Україну боєприпасами, але німецький уряд має збільшити витрати настільки, щоб подвоїти виробничі потужності
Про це сказав гендиректор концерну Армін Паппергер, передає Bloomberg.
"Мені потрібні замовлення. Без замовлень я нічого не вироблятиму", — сказав Паппергер.
"Будь-яка нестача боєприпасів буде не з вини ОПК. Промисловість може забезпечити те, що потрібно", - додав він.
Видання нагадує, що міністр оборони України Олексій Резніков раніше казав, що ЗСУ потрібно щомісяця понад 350 тисяч снарядів калібру 155 мм, що втричі перевищує кількість, яку військові використовують зараз.
Резніков звернувся до ЄС із проханням надати 250 тисяч снарядів на місяць, кількість, яку, за словами Паппергера, "виготовити буде важко".
"Потужності в Європі потрібно подвоїти, щоб досягти цього показника", — сказав він.
"Це проєкт національної безпеки. Ми не можемо це фінансувати своїми силами. Нам потрібна державна підтримка, яку Intel отримала для своєї фабрики мікросхем", - резюмував гендиректор німецького концерну.
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