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Користуються китайською карткою: росіяни спустошують банкомати у Фінляндії, щоб зняти валюту в обхід санкцій

26 серпня, 2022 п'ятниця
18:53
війна з Росією санкції проти Росії

У Фінляндії росіяни використовують картки китайської платіжної системи UnionPay для зняття грошей під час своїх поїздок

Про це пише видання Yle.

"Банкомати почали дуже швидко спустошуватися, коли в липні відкрився кордон", - заявив регіональний менеджер оператора банкоматів Nokas Рісто Лепо

Багато західних компаній, як-от Visa, American Express та Mastercard, перестали видавати кредитні та дебетові картки російським громадянам, які проживають у РФ.

Натомість UnionPay, прийшов до Фінляндії пізніше, видає кредитні та дебетові картки росіянам.

Повідомляється, що за даними оператора, з моменту відкриття кордону в південно-східній Фінляндії середня сума разових коштів, що знімаються в деяких місцях, навіть подвоїлася. Це створює проблеми для компанії, бо тепер їй доводиться частіше заправляти банкомати.

"Наприклад, раніше ми заправляли банкомат у Ваалімаа лише раз на тиждень, а тепер нам доводиться їздити туди двічі-тричі на тиждень або навіть чотири рази на тиждень", - розповів Лепо.

Ситуація приносить компанії додаткові витрати, це пов'язано з тим, що компанія отримує компенсацію залежно від того, скільки разів знімають кошти, а не від суми знятих грошей.

Також повідомляється, що компанія не може сильно вплинути на ситуацію, тому що обмеження, наприклад, на суму зняття грошей, завдадуть шкоди основній клієнтській базі, тобто місцевому населенню, оскільки обмеження необхідно буде встановити для всіх типів карток.

  • 10 серпня в ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ. Європейське ембарго завдасть Росії приблизно €8 млрд втрат доходу на рік та вплине на майже чверть її імпорту вугілля.
  • 25 серпня Bloomberg повідомило, що європейські санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.
  • Станом на 25 серпня відомо, що попри санкції, Росія заробляє на торгівлі зі США $1 млрд щомісяця.

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Фінляндія
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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