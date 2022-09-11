"Кожен рашист буде знайдений": під час втечі з Нової Гусарівки росіяни полишали списки окупантів і особисті документи, - Стратком ЗСУ
Тікаючи з Нової Гусарівки на Харківщині, росіяни полишали свої документи, списки окупантів і детальні записи, що допоможе ідентифікувати окупантів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Російські військові з в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах. Завдяки цим книгам обліку кожний рашист буде знайдений і не уникне від правосуддя", - наголосили українські військові.
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