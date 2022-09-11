Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Російські військові з в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах. Завдяки цим книгам обліку кожний рашист буде знайдений і не уникне від правосуддя", - наголосили українські військові.

8 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

Станом на 10 вересня військові пропагандисти РФ повідомляли, що російські окупанти залишили Ізюм.

10 вересня українські військові зайшли до Куп'янська.

11 вересня радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що в Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що ЗСУ відбили в росіян Гоптівку на Харківщині.

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