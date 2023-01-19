Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Попри те, що залежність Білорусі від Росії дуже зросла в економічному, політичному та військовому сенсі, очевидно у Кремлі побоюються, що Лукашенко скориставшись зручним моментом може якимось чином повернутися до своєї багатовекторної політики", - зазначив Алєсін.

За словами експерта, Росія намагається повністю контролювати Лукашенко та Білорусь.

"У Мінську перебувають посли низки нейтральних держав, які вивчають обставини щодо того, аби спробувати показати Лукашенку можливість повернення до колишніх відносин. А цього Росія зовсім не хоче, вона хоче повністю взяти до рук контроль над Білоруссю", - додав Алєсін.

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