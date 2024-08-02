Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, в липні 2023 року під час проведення службового розслідування щодо діяльності колонії, не чекаючи остаточних висновків, начальнику установили погодили звільнення за власним бажанням.

Разом з тим йому виплатили премій 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інші грошові виплати на загальну суму майже 400 тис. грн.

Крім того, у грудні 2023 року екскерівник виправної колонії спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Лубінець зазначив, що раніше він ініціював вивчення службової документації про діяльність установи в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України. Одночасно з цим, Міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії.

Що відомо про катування ув’язнених у Божковській колонії

У травні 2024 працівники ДБР викрили службовців виправної колонії на Полтавщині, які знущались та били ув’язнених.

У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством було встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії.

Фото: Дмитро Лубінець

Зокрема слідство встановило, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу та знімали цей процес на відеокамеру.

У разі відмови застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Тоді чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомили про підозру за частиною другою статті 127 (катування) Кримінального кодексу України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).