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Головна Кримінал Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен

Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен

Юлія Лаврук
2 серпня, 2024 п'ятниця
18:43
Кримінал

Колишній начальник виправної колонії на Полтавщині, де знущались та били ув’язнених, після звільнення за власним бажанням отримав виплати на майже 400 тисяч гривень

Зміст

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, в липні 2023 року під час проведення службового розслідування щодо діяльності колонії, не чекаючи остаточних висновків, начальнику установили погодили звільнення за власним бажанням.

Разом з тим йому виплатили премій 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інші грошові виплати на загальну суму майже 400 тис. грн.

Крім того, у грудні 2023 року екскерівник виправної колонії спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Лубінець зазначив, що раніше він ініціював вивчення службової документації про діяльність установи в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту України. Одночасно з цим, Міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії. 

Що відомо про катування ув’язнених у Божковській колонії

У травні 2024 працівники ДБР викрили службовців виправної колонії на Полтавщині, які знущались та били ув’язнених. 

У ході розслідування були викриті численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Слідством було встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. 

Фото: Дмитро Лубінець

 

Зокрема слідство встановило, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу та знімали цей процес на відеокамеру.  

У разі відмови застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Тоді чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомили про підозру за частиною другою статті 127 (катування) Кримінального кодексу України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Теги:
Суспільство
Україна
Омбудсмен
Полтавщина
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