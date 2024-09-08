"Ніж у спину": в Дніпрі спалили автівку голови патронатної служби 93 бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової

Про це Аліна Карнаухова повідомила у Facebook.

"Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж в спину", - заявила військова.

За словами Аліни, вона використовувала автівку для виконання завдань у Донецькій області.

Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова повідомила hromadske, що військова перебуває у Дніпрі у відрядженні - налагоджує роботу інформаційно-рекрутингового центру бригади.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Максимальне покарання - до 8 років за ґратами.

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Також відомо про підпал у Новомосковську Дніпропетровської області. Тоді невідомі знищили Mitsubishi Pajero Sport, який для військового купили друзі, й одночасно підпалили авто Військової служби правопорядку біля будинку неподалік.