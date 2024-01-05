Співзасновника Київгуми арештували за підозрою в торгівлі з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ та джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума": тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За словами джерела в правоохоронних органах, йдеться про Антона Кравця.

За даними слідства, компанія "Київгума" протягом 2022-2023 років відправила до Росії партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

У пресслужбі додали, що в ході розслідування було встановлено, що росіяни направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

"У ході обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів", - зазначили у пресслужбі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.