У метро Києва 18-річний хлопець побив пасажира через колір його волосся
У київському метро 18-річний хлопець побив пасажира через колір волосся: молодика затримали, йому повідомили про підозру в хуліганстві
Про це інформують Київська поліція та прокуратура.
Вказано, що під час моніторингу соцмереж 2 лютого правоохоронці виявили інформацію про нібито бійку в одному з вагонів київського метрополітену, внаслідок якої людина отримала тілесні ушкодження.
"Оперативники та дізнавачі управління поліції в метрополітені спільно зі слідчими та аналітиками кримінального аналізу у співпраці з оперативними службами столичного главку відтворили маршрут руху зловмисника та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці встановили особу постраждалого: ним виявився 20-річний хлопець. З'ясувалося, що конфлікт виник після того, як 18-річний почав його ображати через колір волосся, а потім розпочав бійку. Інші пасажири, які були свідками інциденту, намагалися зупинити нападника.
Фото: поліція Києва
Наразі за фактом бійки розпочато кримінальне провадження. Хлопцеві повідомили про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України). Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або штраф до 34 тис. грн.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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