Видавав себе за монаха, освячував військову техніку росіян, здавав будинки односельців: на Київщині засудили 76-річного чоловіка
На Київщині суд визнав винним 76-річного жителя села Андріївка, який під час російської окупації видавав себе за монаха й освячував військову техніку ворога, надавав їм житло, годував і здавав будинки односельців для пограбування
Про це йдеться у рішенні суду.
Зазначається, що обвинувачений під час окупації села Андріївка Бучанського району Київської області російськими загарбниками почав співпрацювати з ворогом - надавав військовослужбовцям РФ житло та продукти харчування впродовж декількох днів.
Крім того здійснював інформаційну діяльність у співпраці з РФ, спрямовану на підтримку Росії та її збройних формувань.
"Вказував військовим збройних сил російської федерації будинки, в яких проживають заможні люди, які в подальшому окупанти обкрадали. Також здійснював обряди хрещення військових російської федерації, освячував їхню військову техніку та здійснював інші релігійні обряди, спрямовані на підтримку дій окупантів", - йдеться у рішенні суду.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів не визнав.
"Суд вважає, що незважаючи на не визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст. 111-1 ч.ч. 4, 6 КК України, його винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена доказами і ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному з`ясуванні всіх обставин справи в їх сукупності", - зазначають в суді.
Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначили покарання:
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за ч. 4 ст. 111-1 КК України - у виді позбавлення волі строком 4 роки з конфіскацією усього майна.
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за ч. 6 ст. 111-1 КК України - у виді позбавлення волі строком 10 років з позбавленням права обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування строком 10 років та з конфіскацією усього майна.
На підставі статті про поглинення менш суворих покарань більш суворим, йому призначено 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування строком 10 років та з конфіскацією усього майна.
- 12 квітня Служба безпеки України оголосила підозру заступникові голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу.
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