Про це міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Deník.

За його словами, масовані ракетні атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури України покликані затероризувати мирне населення, а тому міжнародні партнери повинні подбати про те, аби українці пережили зиму.

"Завдяки потужній енергетичній підтримці союзників і постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще. У цьому контексті нам потрібні дві важливі речі. Перша – це потужний повітряний щит над Україною, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру", - сказав Кулеба й закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони України, щоби зробити російські ракетні удари повністю неефективними.

"Друге – більше енергетичних потужностей і допомога у відновленні енергосистеми України. Від цього залежить життя та здоров’я мирних українців, у тому числі дітей", - додав міністр.

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T. 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку цих систем.

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