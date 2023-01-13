Кулеба назвав "дві важливі речі", які допоможуть українцям пережити зиму в умовах російського терору
Аби люди пережили зиму в умовах російського терору, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, а також постачання енергетичного обладнання
Про це міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Deník.
За його словами, масовані ракетні атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури України покликані затероризувати мирне населення, а тому міжнародні партнери повинні подбати про те, аби українці пережили зиму.
"Завдяки потужній енергетичній підтримці союзників і постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще. У цьому контексті нам потрібні дві важливі речі. Перша – це потужний повітряний щит над Україною, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру", - сказав Кулеба й закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони України, щоби зробити російські ракетні удари повністю неефективними.
"Друге – більше енергетичних потужностей і допомога у відновленні енергосистеми України. Від цього залежить життя та здоров’я мирних українців, у тому числі дітей", - додав міністр.
- У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T. 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку цих систем.
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