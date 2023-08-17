Кулеба пояснив, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні

Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Тому що G20 – Росія входить до цього формату, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ є доволі тісними партнерами", – сказав Кулеба відповідаючи на запитання щодо того, чому РФ запросили на саміт.

Водночас дипломат висловив сумнів у тому, що президент Володимир Путін візьме участь у заході особисто.

"А (міністр закордонних справ Росії – ред.) Лавров – наші партнери вже відпрацювали техніку, називається "ігноруй Лаврова", – сказав Кулеба.

На його переконання, партнери України не вестимуть переговорів без координації своїх позицій із Києвом.

На запитання про те, чи Україна намагатиметься отримати представництво на саміті G20, дипломат відповів: "Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації. На останній зустрічі в Саудівській Аравії представник Індії брав участь, як і представник Китаю, що дуже вибісило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий".

Що відомо про прийдешній саміт G20 в Індії

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

Довідка: Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.