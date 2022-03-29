Кулеба про нібито погрози Путіна через записку від Зеленського: "Він може будувати якісь плани, але у нас є свої - перемога і звільнення територій"

Про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.



"Він (Путін, - ред.) збирався буквально протягом декількох діб захопити Київ і ключові міста України. Я думаю, що тоді він теж сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло", – сказав міністр.



"Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський через Романа Абрамовича нібито, за даними The Times, передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну.

Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times.

Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ