Кулеба про нібито погрози Путіна через записку від Зеленського: "Він може будувати якісь плани, але у нас є свої - перемога і звільнення територій"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на нібито слова російського президента "Я їх знищу" у відповідь на пропозиції миру з боку президента Зеленського, що Україна має свої плани – плани на перемогу
Про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
"Він (Путін, - ред.) збирався буквально протягом декількох діб захопити Київ і ключові міста України. Я думаю, що тоді він теж сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло", – сказав міністр.
"Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", - заявив Кулеба.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський через Романа Абрамовича нібито, за даними The Times, передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну.
- Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times.
- Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ
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