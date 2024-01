AMC показала фінальний трейлер спін-оффу "Ходячих мерців" про Ріка і Мішон

Про це повідомляє Еспресо.TV.

The Walking Dead: Ones Who Live - це спін-офф оригінального серіалу "Ходячі мерці". Він розповість про Ріка Граймса та Мішон - їхні пригоди після закінчення основного сюжету "Ходячих".

Ендрю Лінкольн повертається до ролі Ріка Граймса після довгих років перерви. Головний персонаж всесвіту "Ходячих мерців", якого вважали зниклим безвісти, все ж вижив... проте потрапив до зовсім іншого світу, ніж звикли фанати.

"Разом вони можуть спалити весь світ...", - коротко написала AMC під трейлером.

Дата виходу The Walking Dead: Ones Who Live - 25 травня 2024 року.

The Walking Dead: Ones Who Live - трейлер