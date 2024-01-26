AMC показала фінальний трейлер спін-оффу "Ходячих мерців" про Ріка і Мішон
У четвер, 25 січня, студія AMC презентувала фінальний трейлер нового серіалу The Walking Dead: Ones Who Live
Про це повідомляє Еспресо.TV.
The Walking Dead: Ones Who Live - це спін-офф оригінального серіалу "Ходячі мерці". Він розповість про Ріка Граймса та Мішон - їхні пригоди після закінчення основного сюжету "Ходячих".
Ендрю Лінкольн повертається до ролі Ріка Граймса після довгих років перерви. Головний персонаж всесвіту "Ходячих мерців", якого вважали зниклим безвісти, все ж вижив... проте потрапив до зовсім іншого світу, ніж звикли фанати.
"Разом вони можуть спалити весь світ...", - коротко написала AMC під трейлером.
Дата виходу The Walking Dead: Ones Who Live - 25 травня 2024 року.
The Walking Dead: Ones Who Live - трейлер
- У червні серіал "Ходячі мерці: мертве місто" став наймасштабнішою прем'єрою онлайн-сервісу АМС за весь час існування з 2020 року.
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