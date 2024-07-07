Джон Сіна оголосив про завершення кар'єри в реслінгу
Реслер Джон Сіна оголосив про закінчення своєї кар'єри, заявивши, що готується востаннє вийти на ринг після більш ніж 23 років у реслінгу
Про це повідомляє Deadline.
Виступаючи на суботньому шоу Money in the Bank у Торонто 16-разовий чемпіон світу з реслінгу оголосив, що йде з WWE після WrestleMania 2025.
Упродовж багатьох років Сіна виходив на ринг з рушником, на якому було написано "Ніколи не здавайся", але цього разу він вийшов з рушником, на якому було написано "Останній раз - зараз".
"Чому я тут? Сьогодні я офіційно оголошую про свій відхід з WWE", - оголосив він.
Пізніше Сіна пояснив, що планує продовжувати брати участь у шоу Monday Night Raw, яке в січні 2025 року перейде на Netflix.
"Це прощання не закінчується сьогодні, - підкреслив він. - Воно наповнене можливостями. Слухайте всі, наступного року Raw увійде в історію, коли перейде на Netflix. Я ніколи не був частиною Raw на Netflix, це історія. Це вперше, і я буду там".
Довідково: Джон Сіна підписав контракт з WWE у 2001 році, а з 2018 року перейшов на неповний робочий день, продовжуючи розвивати свою акторську кар'єру в таких фільмах, як "Татусів дім" (2015), "Блокувальники" (2018), "Загін самогубців" (2021) та спін-офф серіалу "Миротворець" на каналі HBO Max.
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Американсько-канадійський актор, рестлер і зірка "Форсажів" Двейн Скеля Джонсон наступного тижня зійдеться в рингу з чемпіоном світу з боксу українцем Олександром Усиком.
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