Екснардепка Повалій разом з китаянкою, яка співала на руїнах Маріуполя, виконала "Катюшу" на фестивалі в РФ
Колишня народна депутатка України Таїсія Повалій разом з китайською "оперною співачкою" Ван-Фан заспівала російську військову пісню "Катюша"
Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА. Новости".
У Росії влаштували Всесвітній фестиваль молоді, на який, за інформацією пропагандистів, приїхали учасники з 188 країн. На заході виступила оперна співачка з Китаю Ван-Фан, виконавши військову пісню "Катюша" російською та китайською мовами.
У вересні 2023 року ця "оперна діва" з Китаю заспівала на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Тоді в МЗС України інцидент викликав обурення, приїзд китаянки назвали незаконним, адже він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.
Тепер разом з Ван-Фан співала і українка, українофобка Таїсія Повалій.
Всесвітній фестиваль молоді у Росії триває з 1 по 7 березня.
У лютому 2024 року колишній народній депутатці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій повідомили про підозру. Їй загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм.
У січні 2023 року артистка підтримала розвʼязану Росією війну та безпосередньо Володимира Путіна. Вона виправдала загарбницьку війну Росії проти України, наголосивши, що 8 років страждала, а зараз бачить у війні порятунок, адже Путін - "це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму".
Наприкінці серпня Повалій виступила на фестивалі патріотичної пісні "Час героїв" ("Время героев") в Уфі. На тлі кокошників співачка, яка підтримала агресивну політику Володимира Путіна, звернулась до "любих росіян". Уродженка Київщини, Повалій у коментарі місцевим ЗМІ називала Росію батьківщиною, а зі сцени заявила про любов до країни-терористки. Вона також зазначила, що українцям бракує духовного виховання.
У вересні співачка взяла участь у записі програми "Пісні русского міра" для пропагандистського каналу та заспівала українською мовою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.19 Купівля 38.19Продаж 38.71
- EUR Купівля 41.36Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе