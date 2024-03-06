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Головна Культура Екснардепка Повалій разом з китаянкою, яка співала на руїнах Маріуполя, виконала "Катюшу" на фестивалі в РФ

Екснардепка Повалій разом з китаянкою, яка співала на руїнах Маріуполя, виконала "Катюшу" на фестивалі в РФ

6 березня, 2024 середа
13:02
Культура На фото: Таїсія Повалій

Колишня народна депутатка України Таїсія Повалій разом з китайською "оперною співачкою" Ван-Фан заспівала російську військову пісню "Катюша"

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА. Новости".

У Росії влаштували Всесвітній фестиваль молоді, на який, за інформацією пропагандистів, приїхали учасники з 188 країн. На заході виступила оперна співачка з Китаю Ван-Фан, виконавши військову пісню "Катюша" російською та китайською мовами. 

У вересні 2023 року ця "оперна діва" з Китаю заспівала на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Тоді в МЗС України інцидент викликав обурення, приїзд китаянки назвали незаконним, адже він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. 

Тепер разом з Ван-Фан співала і українка, українофобка Таїсія Повалій.

Всесвітній фестиваль молоді у Росії триває з 1 по 7 березня.

У лютому 2024 року колишній народній депутатці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій повідомили про підозру. Їй загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм.

У січні 2023 року артистка підтримала розвʼязану Росією війну та безпосередньо Володимира Путіна. Вона виправдала загарбницьку війну Росії проти України, наголосивши, що 8 років страждала, а зараз бачить у війні порятунок, адже Путін - "це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму".

Наприкінці серпня Повалій виступила на фестивалі патріотичної пісні "Час героїв" ("Время героев") в Уфі. На тлі кокошників співачка, яка підтримала агресивну політику Володимира Путіна, звернулась до "любих росіян". Уродженка Київщини, Повалій у коментарі місцевим ЗМІ називала Росію батьківщиною, а зі сцени заявила про любов до країни-терористки. Вона також зазначила, що українцям бракує духовного виховання.

У вересні співачка взяла участь у записі програми "Пісні русского міра" для пропагандистського каналу та заспівала українською мовою.

Теги:
Світ
Росія
Китай
музика
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