"Лол, привіт, гайз": Байден долучився до TikTok, аби заохотити молодь голосувати за нього

Про це повідомляє The Hill.

У 30-секундному відео Байден зображений вдома за переглядом Суперкубка, де він виголошує список запитань, пов'язаних з грою. Підпис до ролика жартівливо свідчив: "Лол, привіт, гайз".

Відповідаючи на запитання помічника, він відмовився вболівати за команди "Канзас-Сіті Чіфс" і "Сан-Франциско 49", натомість присягнув на вірність "Філадельфія Іглз" першої леді.

Байден також засміявся, коли його запитали, за кого голосувати на виборах президента - за себе чи за колишнього президента Дональда Трампа. І, як не дивно, він обрав себе.

Понад десяток законодавців-демократів використовують TikTok, але платформа потрапила під критику з боку республіканців. Конгрес критикував материнську компанію застосунку, ByteDance, за потенційні зв'язки з китайським урядом.

У виданні зазначили, що запуск кампанії Байдена в застосунку може свідчити про намагання завоювати прихильність молодих виборців, які становлять найбільшу аудиторію платформи.

Конкурентка Байдена на первинних виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі відкрито закликала уряд США заборонити додаток, посилаючись на ризики для психічного здоров'я молоді та занепокоєння щодо впливу з боку китайського уряду.