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"Лол, привіт, гайз": Байден долучився до TikTok, аби заохотити молодь голосувати за нього

12 лютого, 2024 понедiлок
06:30
Культура Байден

У неділю, 11 лютого, президент США Джо Байден вперше опублікував у TikTok відео з питаннями та відповідями на тему Суперкубка, аби, ймовірно, залучити молодь голосувати за нього на президентських виборах

Про це повідомляє The Hill.

У 30-секундному відео Байден зображений вдома за переглядом Суперкубка, де він виголошує список запитань, пов'язаних з грою. Підпис до ролика жартівливо свідчив: "Лол, привіт, гайз".

Відповідаючи на запитання помічника, він відмовився вболівати за команди "Канзас-Сіті Чіфс" і "Сан-Франциско 49", натомість присягнув на вірність "Філадельфія Іглз" першої леді.

Байден також засміявся, коли його запитали, за кого голосувати на виборах президента - за себе чи за колишнього президента Дональда Трампа. І, як не дивно, він обрав себе.

Понад десяток законодавців-демократів використовують TikTok, але платформа потрапила під критику з боку республіканців. Конгрес критикував материнську компанію застосунку, ByteDance, за потенційні зв'язки з китайським урядом.

У виданні зазначили, що запуск кампанії Байдена в застосунку може свідчити про намагання завоювати прихильність молодих виборців, які становлять найбільшу аудиторію платформи. 

Конкурентка Байдена на первинних виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі відкрито закликала уряд США заборонити додаток, посилаючись на ризики для психічного здоров'я молоді та занепокоєння щодо впливу з боку китайського уряду.

@bidenhq

lol hey guys

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  • У четвер, 8 лютого, Федеральна комісія з питань зв'язку США (FCC) оголосила, що відтепер дзвінки, здійснені голосом, згенерованим штучним інтелектом, є незаконними, після інциденту з президентом США Джо Байденом, який нібито закликав мешканців Нью-Гемпширу не голосувати.

Теги:
Світ
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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