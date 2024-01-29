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Головна Культура На X завірусились оголені фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ, соцмережа заблокувала можливість пошуку зірки

На X завірусились оголені фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ, соцмережа заблокувала можливість пошуку зірки

29 січня, 2024 понедiлок
17:42
Культура Тейлор Свіфт

Соціальна мережа Х заблокувала пошуковий запит "Тейлор Свіфт" після того, як там стали поширювати відверті зображення співачки, створені штучним інтелектом

Про це пише BBC.

Керівник відділу бізнес-операцій X Джо Бенаррок сказав, що це "тимчасовий захід", щоб визначити пріоритет безпеки. Наразі під час пошуку Swift на сайті з’являється повідомлення: "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити".

Підроблені графічні зображення співачки з'явилися на сайті на початку цього тижня. Деякі з них стали вірусними, їх переглянули мільйони разів, що викликало тривогу в офіційних осіб США та шанувальників співачки.

Дописи та облікові записи, які поширювали фальшиві зображення, позначали її шанувальники, які заповнили платформу її справжніми зображеннями та відео зі словами "захистімо Тейлор Свіфт".

Після цього у соцмережі X опублікували заяву, в якій наголошується, що публікація оголеного тіла без згоди на платформі "суворо заборонена".

"Ми дотримуємося політики нульової толерантності до такого контенту. Наші команди активно видаляють усі виявлені зображення та вживають відповідних заходів проти облікових записів, відповідальних за їх публікацію", – йдеться у заяві. 

Бенаррок зауважив, що ці дії виконуються "з великою обережністю, оскільки ми надаємо пріоритет безпеці в цьому питанні". Ця проблема привернула увагу Білого дому, який у п'ятницю назвав поширення фотографій, створених ШІ, тривожним.

"Ми знаємо, що слабке правозастосування непропорційно впливає на жінок, і, на жаль, воно також впливає на дівчат, які є пріоритетною мішенню", — сказала під час брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
штучний інтелект
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