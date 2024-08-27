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"Найбільший гонорар у житті": Жадан зізнався, скільки отримав за рекламу "МакДональдза"

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
15:50
Культура Сергій Жадан

Днями письменник і військовослужбовець Сергій Жадан та мережа ресторанів "МакДональдз" випустили колаборацію, увесь гонорар від якої поет задонатив

Зміст

Про це він повідомив в instagram.

У День Незалежності українська мережа закладів швидкого харчування "МакДональдз" представила зворушливу рекламу, в якій знявся військовослужбовець, письменник і громадський діяч Сергій Жадан. Він поділився, що погодився на співпрацю одразу, адже під час повномасштабної війни "МакДональдз" став для нього символом відносно безпечного тилу.

"Маю сказати, що давно люблю "МакДональдз". А сьогодні, коли в Харкові ресторани мережі зачинені через безпекові причини, "Мак" став узагалі чимось особливим, адже найближчі відкриті заклади "МакДональдз" у Полтаві та Дніпрі тепер сприймаються як символ таких собі острівців більш-менш безпечного тилу – з його щоденними клопотами та звичками, що нагадують про нормальне життя", - зазначив поет.

Він зауважив, що у вірші, який його попросили написати до рекламного ролика, немає бургерів і картоплі фрі, але є пам’ять, любов і ніжність. Ця колаборація, за словами Жадана, стала для нього трішки більше, аніж рекламою.

Військовий розповів, що за співпрацю отримав "найбільший гонорар у своєму житті", який задонатив.

"Коли домовлялись, відразу попередив, що кошти передам на що-небудь благодійно-волонтерське, оскільки для мене це не комерційний проєкт, а допомагати нині є кому. Тож із радістю передаю цю суму - 1 000 000 гривень - (найбільший, між іншим (поки що) гонорар у своєму житті) в добрі руки на хороші справи", - додав Жадан.

  • Сергій Жадан навесні 2024 року долучився до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". 
  • У липні поет і військовий поділився, що отримав першу зарплатню і віддав її на патронатну службу бригади.
Теги:
Сергій Жадан
Нацгвардiя
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