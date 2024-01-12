Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес обрала одяг від російського бренду YANINA Couture для свого образу на обкладинку майбутнього альбому This Is Me Now
Знімком зірка поділилась у сторіс в Instagram.
16 лютого вийде дев'ятий студійний альбом популярної американської співачки Дженніфер Лопес This Is Me... Now. Анонсуючи платівку, зірка презентувала обкладинку альбому.
Фото: Instagram Дженніфер Лопес
На обкладинці Джей Ло позує у напівпрозорому комбінезоні тілесного кольору з червоними маками. Це одяг російського бренду YANINA Couture, який є популярним за кордоном.
Цим фото поділились і на сторінці бренду країни-агресорки в Instagram.
Цікаво, що засновниці бренду живуть у Монако, а виробництво налагоджено в Москві.
Днями Дженніфер Лопес презентувала новий кліп Can't Get Enough, у якому знялась у сукні від українського дизайнера Фролова.
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