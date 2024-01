Знімком зірка поділилась у сторіс в Instagram.

16 лютого вийде дев'ятий студійний альбом популярної американської співачки Дженніфер Лопес This Is Me... Now. Анонсуючи платівку, зірка презентувала обкладинку альбому.

Фото: Instagram Дженніфер Лопес

На обкладинці Джей Ло позує у напівпрозорому комбінезоні тілесного кольору з червоними маками. Це одяг російського бренду YANINA Couture, який є популярним за кордоном.

Цим фото поділились і на сторінці бренду країни-агресорки в Instagram.

Цікаво, що засновниці бренду живуть у Монако, а виробництво налагоджено в Москві.

Днями Дженніфер Лопес презентувала новий кліп Can't Get Enough, у якому знялась у сукні від українського дизайнера Фролова.