Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном

Таку думку письменник, музикант і військовий Павло Вишебаба, який 25 жовтня читатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, висловив в ефірі радіо "Галичина FM".

За його словами, мільйони люди, які виросли в зросійщених містах, не можуть одномоментно перейти на українську. Але варто почати хоча б зі спілкування в соцмережах і в публічному просторі.

"Я розумію, що суспільство - це інертна дуже історія, і одразу мільйони людей, можливо, не зможуть перейти на українську. Але намагатися в публічних місцях, в соцмережах переводити свої ґаджети треба пробувати. Тому що хоча б із поваги до тих, хто поклав своє життя за те, щоб Україна була вільною і щоб наша державність і наша культура залишились на мапі світу, хоча б із поваги до них, я вважаю, що ми маємо плекати цю повагу до нашої мови й спілкуватися нею", - сказав Вишебаба.

Особливо важливо спілкуватися українською біженцям, які змушені були шукати притулку в європейських країнах.

"Коли європеєць бачить: приїжджають українці, вони спілкуються російською, вони не відрізняються візуально від росіян ніяк. Таке ж і ставлення. Якщо для вас немає різниці, якою мовою спілкуватися, - для вас, українців, то, може, і нам, європейцям, немає різниці, кого підтримувати - чи Росію, чи Україну. Тому хоча б якщо ви перебуваєте за кордоном в безпечних країнах, майте трохи самоповаги й гідності й не спілкуйтеся мовою ворога на європейських містах", - наголосив письменник.

Він зазначив, що перейшов на українську у 2014 році. Вишебаба – родом із Донеччини, але мав бажання й силу волі заговорити державною.

"У всіх у нас українська мова завжди по телевізору була, по радіо. Весь цей лексикон пасивний - він у вас є, просто треба трохи сили волі", - сказав митець.

На його переконання, зараз дедалі більший попит має українська книжка. У книгарнях люди можуть знайти літературу на будь-який смак, як поезію, так і прозу.

"Українська книжка зараз має попит якраз через те, що багато людей перейшло на українську й просто відкриває для себе українську літературу, і в тому числі сучасну українську літературу. Тому що коли ти спілкуєшся російською, ти живеш в російськомовному інформаційному полі, тобі просто нецікаво читати, що пишуть українською. А зараз, коли люди попереходили, вони відкрили для себе: ого, у нас тут квітне культура! І не тільки музика по радіо українськомовна - і сучасна українська література зараз просто дуже різноманітна, можна знайти на будь-який смак", - висловився Вишебаба.