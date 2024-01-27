Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "По живому": у Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відкрили виставковий проєкт

"По живому": у Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відкрили виставковий проєкт

27 січня, 2024 субота
16:57
Культура виставковий проєкт "По живому"

У Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у виставковому центрі "Жива пам’ять" Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" запрацював проєкт "По живому"

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України. 

В експозиції представили документальні відеоархіви наслідків Голокосту в Україні, а також твори двох сучасних українських митців Матвія Вайсберга та Олександра Животкова. 

Крім того, на виставці показують відеороботу "Війна", яка заснована на хроніці першого року вторгнення Росії в Україну. Ії створили режисер Олег Соснов, фотограф Олександр Глядєлов та композитор Антон Байбаков.

"Моторошні кадри, зняті одразу після деокупації Київської області, мало чим відрізняються від кадрів, які облетіли весь світ 78 років тому, коли після звільнення концтабору Аушвіц, світ відкрив для себе жахіття, скоєні нацистами проти євреїв та представників інших народів", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту: як світ прийшов до цієї дати

"Такі трагедії як Голокост мають залишатися у пам’яті людей, щоб запобігти їхньому повторенню. Тому наше завдання — від одного до іншого покоління передавати факти про те, що сталося у Бабиному Яру та в інших місцях на карті Європи та світу, де людина дозволила собі вчинити жахливий злочин проти свого ближнього. Мистецтво, яке несе емоцію, є ефективним інструментом у збереженні історії. Адже пам’ять - це та річ, яка будується на емоційних враженнях. І сьогоднішня подія покликана запустити наші відчуття: комусь нагадати про трагедію, іншим - відкрити цю подію", - зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

  • Раніше в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем" запустили аудіогід українською мовою. 
Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
Україна росія війна
27 січня, 2024 субота
ISW: Будь-яке припинення вогню в Україні буде на користь Росії
чорне море, ракетоносій рф
26 січня, 2024 п'ятниця
У росіян виникли складнощі з обслуговуванням "Калібрів", - Гуменюк
Новомихайлівка
27 січня, 2024 субота
Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
17:24
Оновлено
Умєров запропонував Литві створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонно-промислового комплексу
17:03
Ексклюзив
путін
Російський слід у Техасі: експерт-міжнародник Войтко про роль політичних розбіжностей США для РФ
16:59
Огляд
Даяна Ястремська
УЄФА боїться виступу України на Євро-2024, а казка Ястремської завершена: головні новини спорту за тиждень
16:41
свічка
У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару по Харківщині 17 січня
16:21
землетрус у Гватемалі
У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі
16:07
акції протесту в Німеччині
У Німеччині проходять масштабні акції протесту проти ультраправого екстремізму. Шольц відреагував
16:00
OPINION
Марк Савчук
Слід зруйнувати бажану для Росії ілюзію неможливості нашої перемоги
15:43
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
США працюватимуть над тим, аби "переконатися", що вони можуть захистити союзників від загроз КНДР, - Білий дім
15:40
Оновлено
обстріл Берислав
Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений
15:37
собака
На Одещині знайшли неповнолітню дівчину, яка знущалася з собаки та знімала це на відео
15:15
Оновлено
ООН
ООН звільнила співробітників БАПОР через причетність до вторгнення в Ізраїль. США, Канада, Австралія та Італія призупинили фінансування агентства
15:12
Ілюстративне фото
У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня
14:53
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
Alaska Airlines після перевірок відновлює польоти Boeing 737 MAX 9
14:47
Оновлено
Сумщина
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
14:47
Зеленський
Зеленський підписав укази, якими утворив Раду з питань підтримки підприємництва та економічну платформу "Зроблено в Україні"
14:44
Академік Вернадський
"Снігові пончики": полярники показали рідкісне явище на станції "Академік Вернадський"
14:30
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех
14:25
обережно: міни
Сапери Міноборони розмінували понад 4,6 тис. га території за тиждень
14:20
Олень
Росіяни вбивають тварин на окупованій Херсонщині та "хизуються" світлинами, - зоозахисники
14:15
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Ця історія не відіграна до кінця: дипломат Безсмертний про падіння Іл-76
14:03
Прикордонники, ухилянти
ДПСУ затримала таксиста, який за 2 тис. євро вивозив ухилянтів до Румунії
14:02
OPINION
Євген Спірін
ТЦК — це не страшно, страшно — ховатись від самого себе. Мобілізація, Епізод 0
14:00
Ексклюзив
Британія, британські військові
Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники
13:44
Дмитро Кулеба
"У Литви є технології, у нас є можливість масштабування": Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ
13:38
Нідерланди
Нідерланди стали 12-м членом ІТ-коаліції та зробили свій перший внесок
13:23
окупанти, орки
РФ посилила наступ на Куп'янському напрямку, але голова ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область
13:19
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Мішель залишиться на посаді президента Європейської ради через побоювання, що її може отримати Орбан
13:08
Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни"
У Лондоні на аукціон виставлять чернетку сценарію "Зоряних війн"
12:52
Оновлено
ДТП у Польщі, автобус
У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей
12:49
зима_кіт
Китайські дослідники з'ясували, що наявність домашнього улюбленця у літніх людей допомагає зберегти психічне здоров'я
12:47
Поліція США
У центрі Чикаго невідомі з автівки обстріляли групу учнів: загинули двоє підлітків
12:37
S7 Airlines
Два літаки найбільшої приватної авіакомпанії РФ S7 перервали зліт через несправності, викликані санкціями
12:34
ЗСУ, війна
Здобутки РФ в Україні "стратегічно несуттєві": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:08
Власники готелів на ТОТ відтепер мають розповідати окупантам дані про відвідувачів, - Федоров
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Інтервʼю Надєждіна. Новий поворот чи лебедина пісня?
12:07
"По 50 бойових зіткнень щоденно": Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій
11:56
пожежа від цигарки
Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції
11:52
Німеччина підтримала відсторонення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань
11:25
суд
Прокуратура повернула з приватної власності ексголови СБУ 65 га земель лісфонду вартістю понад 1,5 млрд грн
11:23
На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV