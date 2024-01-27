"По живому": у Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відкрили виставковий проєкт

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

В експозиції представили документальні відеоархіви наслідків Голокосту в Україні, а також твори двох сучасних українських митців Матвія Вайсберга та Олександра Животкова.

Крім того, на виставці показують відеороботу "Війна", яка заснована на хроніці першого року вторгнення Росії в Україну. Ії створили режисер Олег Соснов, фотограф Олександр Глядєлов та композитор Антон Байбаков.

"Моторошні кадри, зняті одразу після деокупації Київської області, мало чим відрізняються від кадрів, які облетіли весь світ 78 років тому, коли після звільнення концтабору Аушвіц, світ відкрив для себе жахіття, скоєні нацистами проти євреїв та представників інших народів", - йдеться у повідомленні.

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"Такі трагедії як Голокост мають залишатися у пам’яті людей, щоб запобігти їхньому повторенню. Тому наше завдання — від одного до іншого покоління передавати факти про те, що сталося у Бабиному Яру та в інших місцях на карті Європи та світу, де людина дозволила собі вчинити жахливий злочин проти свого ближнього. Мистецтво, яке несе емоцію, є ефективним інструментом у збереженні історії. Адже пам’ять - це та річ, яка будується на емоційних враженнях. І сьогоднішня подія покликана запустити наші відчуття: комусь нагадати про трагедію, іншим - відкрити цю подію", - зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.