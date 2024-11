"Побачимося в Пенсильванії": Леді Гага розповіла, за кого голосуватиме на виборах президента у США

Про це вона повідомила в instagram.

Напередодні президентських виборів у США 38-річна американська зірка Леді Гага відвідає штат, який, як вважають, є найважливішим у перегонах. Вона з’явиться від імені Камали Гарріс та Тіма Волза.

"Пора готуватися до голосування — побачимося в Пенсільванії", — сказала співачка та акторка в короткому відео, опублікованому в її соцмережі.

Вона додала підпис "Гарріс / Волз 2024".

Як пише Variety, Гага виступить на одній із двох зіркових подій Get Out the Vote у штаті в понеділок, 4 листопада, на мітингу у Філадельфії, який також включатиме розмовні та музичні виступи Опри Вінфрі, Рікі Мартіна, Джазмін Салліван, Roots, DJ Cassidy, Fat Joe, DJ Jazzy Jeff і Adam Blackstone.

На мітингу в Піттсбурзі для Гарріс / Волз виступлять Кеті Перрі, Андра Дей і Ді-Ніс.

Мітинги в Пенсільванії, які транслюватимуться в прямому ефірі, є найгучнішими заходами кампанії за день. Агітаційні заходи пройдуть також в таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин.