"Побачимося в Пенсильванії": Леді Гага розповіла, за кого голосуватиме на виборах президента у США
Американська акторка і співачка Леді Гага виступить на мітингу кандидатки у президенти США Камали Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія
Про це вона повідомила в instagram.
Напередодні президентських виборів у США 38-річна американська зірка Леді Гага відвідає штат, який, як вважають, є найважливішим у перегонах. Вона з’явиться від імені Камали Гарріс та Тіма Волза.
"Пора готуватися до голосування — побачимося в Пенсільванії", — сказала співачка та акторка в короткому відео, опублікованому в її соцмережі.
Вона додала підпис "Гарріс / Волз 2024".
Як пише Variety, Гага виступить на одній із двох зіркових подій Get Out the Vote у штаті в понеділок, 4 листопада, на мітингу у Філадельфії, який також включатиме розмовні та музичні виступи Опри Вінфрі, Рікі Мартіна, Джазмін Салліван, Roots, DJ Cassidy, Fat Joe, DJ Jazzy Jeff і Adam Blackstone.
На мітингу в Піттсбурзі для Гарріс / Волз виступлять Кеті Перрі, Андра Дей і Ді-Ніс.
Мітинги в Пенсільванії, які транслюватимуться в прямому ефірі, є найгучнішими заходами кампанії за день. Агітаційні заходи пройдуть також в таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин.
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