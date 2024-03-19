Повномасштабна війна забрала життя щонайменше 98 українських культурних діячів, - посол Канади

Про це повідомляє "Укрінформ".

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя принаймні 98 українських діячів культури.

"Протягом останніх 23 місяців війна забрала життя принаймні 98 українських митців і мисткинь, письменників, музикантів, режисерів, танцівників", - зазначила Цмоць.

Вона зауважила, що обстріли Росії пошкодили або знищили майже 2 тисячі музеїв, пам’яток, бібліотек та об’єктів культурної інфраструктури в Україні.

Посол Канади поділилась, що днями відвідувала центр Superhumans у Львові, де зустрілася з танцівником, який добровільно пішов на фронт і втратив там ногу. За її словами, попри таку велику втрату для нього як танцівника він намагався рухатися навіть на протезі.

"Росіяни намагаються знищити українську ідентичність, але вони не досягнуть успіху, тому що Україна має безсумнівне багатство культурних талантів та спадку і тому, що ваша робота у переосмисленні культури в часи війни дійсно є майстерною та винахідливою", - наголосила дипломатка.

Цмоць додала, що міжнародна спільнота усвідомлює необхідність підтримки української культури, зокрема, і як складової опору та стійкості українців, і запевнила, що Канада допомагатиме зберегти та розвинути культурні організації та спільноти, що найбільше постраждали від війни.

Від 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року в Україні внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини.