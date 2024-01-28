Професорка славістики університету Райса Ева Томпсон: Москва організувала навчання, щоб російська література була першого ґатунку, тоді як література інших країн другосортною
Професорка славістики університету Райса (США), авторка книги "Трубадури імперії. Російська література й колоніалізм" Ева Томпсон висловила свою думку про те, що російська література не є літературою першого ґатунку, а є продуктом імперської політики
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Росія, Москва організувала свою навчальну систему в такий спосіб, щоб російська література була власне літературою першого ґатунку, на неї мали рівнятись і тоді була інша література тих, другосортних країн нібито. Але зараз я розумію, що свідомі люди мають зрозуміти, що треба відійти від такого поділу, зокрема якщо ми говоримо про Україну. Я б на вашому місці абсолютно відсунула цю літературу, замінила б її, наприклад, літературою європейських країн, адже ми знаємо, що є прекрасні автори", - розмірковує Томпсон.
Авторка книги "Трубадури імперії. Російська література й колоніалізм" наголошує, що і в літературі РФ були видатні автори, які вивчають в Україні.
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"Але я б, наприклад, Тургенєва замінила на кого з європейських авторів, звичайно немає якихось таких суперроманістів, як Толстой, чи Достоєвський, але є хороші романісти у країнах Європи й тому можна було б якраз замінити твори, які вивчають учні на власне європейські. Й ми могли б поглянути, яким чином змінилися б самі учні, вони б уже відчували себе частиною Європи, власне замість того, щоб читати Тургенєва, я б викладала Дікенса, Бальзака й інших видатних авторів, не величних, але доволі хороших. Ось така моя порада", - підсумувала професорка славістики університету Райса.
- Викладач Києво-Могилянської академії, літературознавець та директор видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків у спільному проєкті українського ПЕН та телеканалу Еспресо "Власні назви з Мирославою Барчук" розповів про зміни у вподобаннях українських читачів під час війни, перекладацькі літературні премії, актуалізацію української класики та про те, хто напише про цей історичний час.
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