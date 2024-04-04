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Шведська компанія придбала за $300 млн права на гурт Kiss і планує створити шоу з їхніми аватарами

4 квітня, 2024 четвер
18:17
Культура Kiss

Шведська компанія Pophouse, заснована Бйорном Ульвеусом із гурту ABBA, купила права на музику, назву та образ гурту Kiss і створить шоу з цифровими версіями учасників

Про це повідомляє Financial Times.

Американський рок-гурт Kiss продав права на свою музику, а також назву та імідж шведській компанії Pophouse, заснованій одним з учасників гурту ABBA Бйорном Ульвеусом. Pophouse планує використати цю угоду, щоб створити живе музичне шоу з аватарами учасників Kiss, подібне на Abba Voyage - лондонське шоу, яке містило цифрові версії учасників шведського гурту, які грають свої хіти.

За словами джерела, знайомого з умовами угоди, договір оцінює частку виконавців у музичних правах і бренді приблизно в $300 млн. Pophouse не коментував угоду, зазначивши, що умови конфіденційні.

Pophouse сподівається зберегти цікавість до гурту протягом багатьох років після того, як справжні учасники Kiss припинили гастролі. У компанії заявили, що угода "відкриє нові аудиторії та джерела доходу". Цей продаж також демонструє, що деякі інвестори активніше підходять до свого володіння музичними правами, які стали популярним видом активів за останні кілька років.

Придбання назви, іміджу та образів Kiss дає Pophouse додаткову можливість створювати нові джерела доходу завдяки спадщині гурту. Джин Сіммонс, басист і співзасновник Kiss, сказав, що в розробці різні плани, включаючи віртуальний концерт, байопік і "досвід" на тему Kiss.

Голова відділу інвестицій у Pophouse Йоган Лагерлеф зазначив, що місія компанії полягає в тому, щоб зробити групу безсмертною.

"Kiss — одна з найбільш відомих і знакових груп в історії музики. Вони переосмислили концепцію рок-шоу і завжди виносили свою майстерність на нові незвідані території", - додав Лагерлеф.

Розробка віртуального концерту вже триває. Аватар-шоу планують запустити в 2027 році.

2 грудня легендарний рок-гурт Kiss відіграв фінальний концерт прощального туру The End of the Road у Нью-Йорку.

Теги:
музика
Швеція
Шоу-бізнес
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