Син Повалій Денис заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну "не на рівному місці, а після 8 років АТО"

Відповідну інформацію він розмістив у себе в сторіс в instagram.

40-річний Денис Повалій, син ексрегіоналки Таїсії Повалій, яка живе в Росії та підтримує війну, відреагував на новину про бійку в Одесі між працівниками ТЦК і медиками. Він поширив новину про події в Україні з російського сайту, назвавши себе пацифістом. До речі, свої соцмережі чоловік веде українською мовою.

Окрім цього, Повалій прокоментував смерть військовослужбовиці Шури Ялти Рязанцевої.

"От людина пішла на ризик за власним бажанням і загинула. А якщо у людей нема таких переконань, чи справедливо гнати їх на фронт?", - зазначив син колаборантки.

Він заявив, що держава Україна змушує своїх громадян не лише помирати, а й самим вбивати. Зі слів чоловіка витікає, що у смертях українців на фронті винна не Росія, а українська влада. Разом з цим Повалій виправдав військову агресію РФ одним з найпопулярніших меседжів російської пропаганди про "8 років".

"Люди, ми ж не заставляємо веганів споживати м'ясо! Навіть подружній обов'язок можна не виконувати. Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин" - не на рівному місці ж прийшли. А після 8 років АТО...", - наголосив він.

Денис Повалій після 24 лютого 2022 року лишався у Росії, а потім перебрався до Іспанії, де й живе нині.

Українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта", яка служила у 78-му окремого десантно-штурмового полку, а до повномасштабної війни працювала стилістикою українських артистів та художницею з костюмів у низці фільмів, померла від серцевої недостатності.

Що відомо про бійку, яка сталася в Одесі між медиками та працівниками ТЦК

Бійка сталась 11 червня між працівниками Київського РТЦК та СП міста Одеси і медиками зі швидкої допомоги.

Офіційний сайт спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомив, що розпочав кримінальне провадження за фактом правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство).

"Попередньо з’ясовано, що 11 червня 2024 року для встановлення ступеня придатності до військової служби доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги. Надалі між медичним працівником та представником РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони", - йдеться у повідомленні.