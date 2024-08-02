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Студія Universal Pictures зніме фільм про Брітні Спірс за її мемуарами

Дар'я Тарасова
2 серпня, 2024 п'ятниця
14:47
Культура На фото: Брітні Спірс

Студія Universal Pictures отримала права на екранізацію автобіографії американської попікони Брітні Спірс "Жінка в мені" 

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Про це пише Variety.

Студія Universal Pictures отримала права на зйомки байопіку за мемуарами Брітні Спірс "Жінка в мені", що стали бестселером. Режисером фільму стане Джон М. Чу ("G.I. Joe: Атака Кобри 2"), а продюсером - Марк Платт.

Спірс поділилася новинами про "секретний проєкт" у соціальних мережах, написавши, що Платт "завжди знімав її улюблені фільми" і попросила своїх шанувальників "стежити за оновленнями".

Universal виграла права на мемуари лауреатки "Греммі" на дуже конкурентному аукціоні. У книзі Спірс з дивовижною відвертістю та гумором описала свій шлях до суперзірки від часів її "Клубу Міккі Мауса" до моменту, коли вона опинилася під опікою.

Книгу, яку продали накладом 2,5 млн примірників, назвали жорстоко чесною та глибокою, яка розповідала про її стосунки з колишнім хлопцем Джастіном Тімберлейком та її родиною, про хижацьку природу оточення, яке намагалося контролювати її життя. 

"Я вклала серце і душу в свої мемуари, і я вдячна своїм шанувальникам і читачам у всьому світі за їхню непохитну підтримку", - сказала співачка.

Universal має рекордно успішну історію з музичними біографічними фільмами. Зокрема студія знімала "Просто із Комптона" про гурт під назвою N.W.A, до складу якого входили Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren та DJ Yella. Фільм зібрав понад $200 млн. Фільм "8 миля" зібрав $250 млн. Наразі студія розробляє остаточний байопік про Снуп Догга, а також фільм, натхненний музикою Прінса.

Спірс опинилася відносно поза центром уваги після того, як у листопаді 2021 року її звільнили від опікуна. Крім того, що вона регулярно публікувала відео своїх танців в Instagram, раніше цього року вона заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію і що вона писала пісні для інших виконавців.

У липні 2023 року стало відомо, що Брітні Спірс готує до виходу мемуари. Згодом чоловіки, з якими зірка була в стосунках - американський музикант Джастін Тімберлейк та ірландський актор Колін Фаррелл, погрожували судом, якщо Брітні Спірс не видалить деякі уривки з її майбутньої книги. Однак адвокати змогли дійти згоди.

Нещодавно у ЗМІ оприлюднили уривок, в якому Спірс зізналась, що коли зустрічалася з Джастіном Тімберлейком, то завагітніла від нього, але зробила аборт, бо він не був готовий стати батьком.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк зустрічалися з 1999 по 2002 рік. Вони залишаються однією з найвідоміших пар попкультури всіх часів. Принцеса попмузики та колишній учасник гурту NSYNC познайомились, коли їм було 12 років. За кілька років Спірс приєдналася до туру NSYNC як спеціальна зірка з кінця 1998 до початку 1999 року, де вони з Тімберлейком відновили свою дружбу, а потім і роман. На початку стосунків їм було 17 та 18 років.

Теги:
Кіно
музика
Шоу-бізнес
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