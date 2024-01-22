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У Києві зафарбували мурал екснареченої Гринкевича-молодшого Морозюк

22 січня, 2024 понедiлок
10:18
Культура На фото: Соня Морозюк

Невідомі залишили написи на муралах художниці Соні Морозюк, яка донедавна була нареченою оголошеного в розшук Романа Гринкевича, а комунальники замалювали його

Про це повідомляє The Village.

У вересні 2023 року в Києві на стіні будівлі за адресою Андріївський узвіз, 7 художниця Соня Морозюк, авторка виставки "Мазня" та екснаречена фігуранта кримінальної справи Романа Гринкевича, оголошеного в розшук, створила мурал. 13 січня 2024 року на цій роботі невідомі залишили напис "Поверни вкрадене".

Мурал Соні Морозюк

Фото: The Village


Тепер за наказом Подільської районної адміністрації комунальні служби зафарбували сірою фарбою усю стіну, знищивши мурал Морозюк.

Соня Морозюк

Фото: The Village

На іншому стінописі авторства екснареченої зниклого Гринкевича, якого підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міноборони на 1,5 млрд грн, розміщеному на багатоповерхівці на вулиці Мечникова, зʼявився напис "Корупція = поразка". Також 19 січня мурал облили червоною фарбою, повідомила у Facebook засновниця ГО "Місто-сад" Женя Кулеба.

Ця робота являє собою синьо-жовте полотно з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?". Мурал створили на кошти, отримані від продажу картини, яку і взяли за основу стінопису.

Художниця Олена Крючкова звинуватила Морозюк у плагіаті її картин 2018 року. 

31 грудня київську виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар Ігоря Гринкевича, який на той момент був її майбутнім свекром. Соня була заручена із Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена, який, імовірно, також був повʼязаний із оборудками з Міноборони.

Морозюк тривалий час не коментувала ситуацію, а згодом заявила, що не має відношення до грошей нареченого, Романа Гринкевича. Вона наголошувала, що зробила себе сама, а походженням грошей коханого ніколи не цікавилась. Згодом  її імʼя офіційно випливло в корупційному розслідуванні, коли агентство з розшуку та менеджменту активів виявило 2 квартири, записані на Софію Морозюк.

17 січня художниця розірвала заручини з Гринкевичем, якого ДБР оголосило у розшук.

Що відомо про справу Гринкевича 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар у $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють у махінаціях із закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

Нещодавно в сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал. 

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно й рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів і їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич і його спільники обвинувачуються в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводилися на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувалися на рахунки турецьких виробників одягу в Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Ідеться про самого Гринкевича, його сина та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Після чого художниця Соня Морозюк, яка була заручена з сином фігуранта масштабного корупційного скандалу, Романом Гринкевичем, сказала, що не виходитиме заміж за нього.

18 січня радниця з комунікацій ДБР Сап'ян заявила, що Гринкевич може отримати понад 10 років за оборудки з Міноборони.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
мистецтво
скандал
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