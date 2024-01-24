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У Мінкульті розповіли, скільки діячів культури не повернулися з-за кордону після видачі дозволу на виїзд

24 січня, 2024 середа
12:40
Культура прикордонник

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, які отримали від Мінкульту лист сприяння у виїзді з України

Про це в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв сказав агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, відомство веде лише облік листів сприяння, але інформація щодо перетину кордону на виїзд і на в'їзд є лише в ДПСУ.

Карандєєв наголосив, що міністерство не відповідає за подальші дії людини, якій видано такий лист сприяння. Водночас для отримання цього листа від людини вимагають певні документи.

"На сьогодні ми маємо розроблені критерії, і, на нашу думку, вони максимально такі, які забезпечують нам мінімізацію помилки. Зокрема обов'язково має бути запрошення з іноземної сторони, якщо це юридична особа, має бути наказ про відрядження, має бути зобов'язання про повернення, має бути реєстрація в територіальному центрі комплектації. Але як і в будь-якому іншому процесі, ми не застраховані від обману", - заявив в. о. міністра.

За його словами, від фізичних осіб жодних звітів про пророблену за кордоном роботу не вимагають. Звітують лише заклади культури, які їдуть у відрядження.

"Насправді я хочу сказати, що дуже невелика кількість людей не повертається, це однозначно менше одного відсотка. Ми ставимося до цього, якщо можна так сказати, як до певного очищення української культури від непатріотично налаштованих людей", - резюмував тимчасовий очільник Мінкульту.

  • Наприкінці 2023 року журналіст "24 каналу" Олексій Печій вирушив до Брюсселя у службове відрядження й не повернувся до України.
Теги:
Україна
Війна з Росією
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