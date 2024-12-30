У віці 98 років помер американський мільярдер та засновник HBO Чарльз Долан
У віці 98 років помер американський мільярдер Чарльз Долан. Він був засновником багатьох телекомпаній, в тому числі включаючи Home Box Office (HBO) і Cablevision Systems
Про це повідомляють BBC та CNN.
"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого батька і патріарха Чарльза Долана, далекоглядного засновника HBO і Cablevision", - йдеться в заяві сім'ї мільярдера.
Довідково: Його кар'єра розпочалася з продажу спеціальних програм для готелів через сервіс Teleguide, коли кабельне телебачення тільки починало розвиватися в сільській місцевості.
У 1964 році Долан уклав угоду з владою Нью-Йорка, що дозволила підключити до кабельного телебачення деякі будівлі на Манхеттені. Пізніше він уклав угоду на трансляцію плей-офф ігор "Нікс" і "Рейнджерс" на кабельному каналі, щоб залучити глядачів.
Долан також заснував "Домашній кінотеатр" і продав свою кабельну службу, а також HBO, щоб створити компанію Cablevision, яка забезпечила телебаченням і Інтернетом домогосподарства на північному сході США.
У 2015 році родина Доланів продала Cablevision європейській компанії Altice за майже 18 мільярдів доларів. На той момент син Чарльза, Джеймс, керував сімейним бізнесом.
У виданні підкреслили, що Долани стали відомі як "сім'я, яку нью-йоркці часто любили ненавидіти", через розчарування у грі "Нікс" і суперечки з телекомпаніями, які погрожували позбавити глядачів можливості дивитися важливі події, такі як церемонія вручення премії "Оскар" та фінальні ігри Світової серії.
За даними Forbes, статки Чарльза Долана на момент його смерті становили 5,4 мільярда доларів.
- У неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
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