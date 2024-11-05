У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі

Про це повідомили у пресслужбі заповідника.

"Лавра сьогодні - це звільнений від руського міру культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у "відкритих фондах". (фондосховище, доступне для вільного огляду)", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику розповіли, що поряд зі стінописом Бенксі, на якому зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном, будуть експонувати давньоруське графіті ХІ століття - стародавню плінфу з малюнком людини у гордовитій позі, яка є шаржем на одного з будівничих Успенського Собору.

"Вражає паралель між сучасним графіті та давніми малюнками в Лаврі, між якими пролягає відстань у тисячу років. Як і тоді, графіті сьогодення залишається способом висловлення опору, і Бенксі продовжує цю традицію в умовах сучасної війни", - додали в заповіднику.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра