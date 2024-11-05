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У заповіднику Києво-Печерської лаври експонуватимуть графіті Бенксі, яке хотіли вкрасти у Гостомелі

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
13:23
Культура "Жінка у протигазі", Бенксі

Графіті відомого світового художника Бенксі "Жінка у протигазі", яке чоловік зрізав з будинку в Гостомелі, щоб украсти, передали на зберігання Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра"

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Про це повідомили у пресслужбі заповідника. 

"Лавра сьогодні - це звільнений від руського міру культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у "відкритих фондах". (фондосховище, доступне для вільного огляду)", - йдеться у повідомленні. 

У заповіднику розповіли, що поряд зі стінописом Бенксі, на якому зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном, будуть експонувати давньоруське графіті ХІ століття - стародавню плінфу з малюнком людини у гордовитій позі, яка є шаржем на одного з будівничих Успенського Собору. 

"Вражає паралель між сучасним графіті та давніми малюнками в Лаврі, між якими пролягає відстань у тисячу років. Як і тоді, графіті сьогодення залишається способом висловлення опору, і Бенксі продовжує цю традицію в умовах сучасної війни", - додали в заповіднику. 

"Жінка у протигазі", Бенксі

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лаврадавньоруське графіті ХІ століття

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

  • 15 листопада 2022 року анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці. 
  • Згодом правоохоронні органи та місцева влада заявили, що виробили механізм захисту графіті Бенксі від можливих актів вандалізму.
  • Водночас 2 січня стало відомо, що чоловік зрізав з будинку у Гостомелі частину стіни з графіті "Жінка у протигазі", відомого світового художника Бенксі, проте не встиг вивезти її, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.
  • Графіті "Жінка в протигазі" Бенксі, яке намагались украсти, оцінили в 9 млн гривень. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
мистецтво
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