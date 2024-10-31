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Вихід нової пісні загиблого Ліама Пейна відклали через траур у його родині

Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
17:44
Культура

Учасник One Direction Ліам Пейн, який помер два тижні тому, був співавтором пісні Do No Wrong разом з Семом Паундсом, проте з поваги до близьких музиканта реліз треку відклали

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Про це пише BBC.

1 листопада мала вийти нова пісня Do No Wrong, записана колишнім учасником британського гурту One Direction Ліамом Пейном разом зі співаком із Північної Кароліни Семом Паундсом (Sam Pounds). Раніше Паундс зазначав, що пісня буде випущена, як і планувалося, сподіваючись, що вона "затьмарить негативне відлуння" навколо смерті Пейна.

Паундс навіть опублікував відео із загиблим музикантом, зроблене в студії сестрою Пейна Рут, яка також є співавторкою треку. Проте тепер стало відомо, що реліз нової пісні Ліама Пейна відклали, щоб дати сім'ї співака спокійно його оплакати.

"Я хочу, щоб усі отримані кошти пішли благодійній організації на їхній вибір (чи за їхнім бажанням). Хоча ми всі любимо цю пісню, ще не настав час. Ми всі все ще у скорботі з приводу смерті Ліама, і я хочу, щоб сім’я сумувала в мирі та в молитві. Ми всі почекаємо", - заявив Паундс.

Шанувальники подякували музиканту за затримку релізу пісні, назвавши це правильним рішенням.

  • 16 жовтня один з учасників британсько-ірландського гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з балкона готелю в Буенос-Айресі у 31-річному віці.
  • Прокуратура і поліція почали розслідувати загибель Ліама Пейна з One Direction.
  • Лейбл Capitol Records, що належить Universal, звільнив співака One Direction Ліама Пейна за кілька днів його смерті, оскільки той не відпрацював свій аванс
  • Після смерті Ліама Пейна популярність всіх альбомів британського гурту One Direction виросла на 278%.
     
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