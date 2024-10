Вихід нової пісні загиблого Ліама Пейна відклали через траур у його родині

Про це пише BBC.

1 листопада мала вийти нова пісня Do No Wrong, записана колишнім учасником британського гурту One Direction Ліамом Пейном разом зі співаком із Північної Кароліни Семом Паундсом (Sam Pounds). Раніше Паундс зазначав, що пісня буде випущена, як і планувалося, сподіваючись, що вона "затьмарить негативне відлуння" навколо смерті Пейна.

Паундс навіть опублікував відео із загиблим музикантом, зроблене в студії сестрою Пейна Рут, яка також є співавторкою треку. Проте тепер стало відомо, що реліз нової пісні Ліама Пейна відклали, щоб дати сім'ї співака спокійно його оплакати.

"Я хочу, щоб усі отримані кошти пішли благодійній організації на їхній вибір (чи за їхнім бажанням). Хоча ми всі любимо цю пісню, ще не настав час. Ми всі все ще у скорботі з приводу смерті Ліама, і я хочу, щоб сім’я сумувала в мирі та в молитві. Ми всі почекаємо", - заявив Паундс.

Шанувальники подякували музиканту за затримку релізу пісні, назвавши це правильним рішенням.