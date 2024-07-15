Виставка Марії Примаченко у Варшаві стала одним з найпопулярніших проєктів польського музею сучасного мистецтва 

Про це повідомляє "Суспільне Культура".

У варшавському музеї сучасного мистецтва з 22 березня до 14 липня тривала виставка "Тигр у саду. Мистецтво Марії Примаченко" української народної художниці, яка працювала в жанрі "наївного мистецтва". Виставка стала одним із найбільш популярних проєктів музею. Її відвідали 33 333 глядачі.

Ця виставка стала останньою для музею сучасного мистецтва на локації на Віслі. Після її завершення інституція переїжджає у своє основне місце перебування у центрі Варшави на вулиці Маршалковській.

Для виставки відібрали близько 90 робіт, які художниця створила протягом 1982–1994 років. В останній місяць, з 15 червня до 14 липня, гіди музею проводили екскурсії англійською та українською мовами. Також діяла публічна програма, співкурована Будинком солідарності "Соняшник".

22 червня в межах цієї виставки галерея "Артсвіт" з Дніпра та Будинок солідарності "Соняшник" влаштували перформанс "Тигри в саду. INTEGRATION LAB".

Музей на Віслі було створено як тимчасовий простір із розбірних конструкцій у 2017 році біля ріки Вісла, поблизу бібліотеки Варшавського університету та Центру науки "Коперник". Він став на сім років виставковим простором музею сучасного мистецтва у Варшаві.