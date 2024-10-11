Vivat видасть книжку цьогорічної Нобелівської лауреатки з літератури Хан Канг
Навесні наступного року в українському видавництві Vivat вийде роман південнокорейської письменниці Хан Канг "Уроки грецької"
Про це повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова у facebook.
"У нас дуже ексклюзивний анонс. Видаємо у Vivat книжку цьогорічної лауреатки Нобелівської премії з літератури Хан Канг", - написала Орлова.
Південнокорейська письменниця Хан Канг 10 жовтня отримала одну з найпрестижніших відзнак "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".
Vivat працює над виданням українського перекладу роману "Уроки грецької". Орієнтовно книжка зʼявиться у продажу навесні 2025 року, а зараз триває її редагування.
"Ближче до виходу книжки напишу, чому ми звернули на неї увагу, а поки скажу, що це історія двох людей, які зійшлися разом у момент страждання і болю — чоловік, який втрачає зір, зустрічається із жінкою, яка втратила мову", - зазначилась Орлова.
Нобелівська премія з літератури – це одна з найпрестижніших відзнак, яку щорічно присуджують письменникам за видатний внесок у літературу. Що цікаво, чимало нобелівських лауреатів уже перекладені українською і займають важливе місце на полицях наших книгарень.
- Лауреатку Нобелівської премії з літератури визначили 10 жовтня. Фаворитами цього року були австралійський письменник Джеральд Мурнейн, китайська авторка Цань Сюе, а також британсько-американський автор Салман Рушді. Перемогла південнокорейська письменниця Хан Канг.
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