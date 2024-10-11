Vivat видасть книжку цьогорічної Нобелівської лауреатки з літератури Хан Канг

Про це повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова у facebook.

"У нас дуже ексклюзивний анонс. Видаємо у Vivat книжку цьогорічної лауреатки Нобелівської премії з літератури Хан Канг", - написала Орлова.

Південнокорейська письменниця Хан Канг 10 жовтня отримала одну з найпрестижніших відзнак "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Vivat працює над виданням українського перекладу роману "Уроки грецької". Орієнтовно книжка зʼявиться у продажу навесні 2025 року, а зараз триває її редагування.

"Ближче до виходу книжки напишу, чому ми звернули на неї увагу, а поки скажу, що це історія двох людей, які зійшлися разом у момент страждання і болю — чоловік, який втрачає зір, зустрічається із жінкою, яка втратила мову", - зазначилась Орлова.

Нобелівська премія з літератури – це одна з найпрестижніших відзнак, яку щорічно присуджують письменникам за видатний внесок у літературу. Що цікаво, чимало нобелівських лауреатів уже перекладені українською і займають важливе місце на полицях наших книгарень.