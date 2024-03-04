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США можуть заборонити Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву

4 березня, 2024 понедiлок
06:37
Світ нафта

У неділю, 3 березня, Конгрес США ухвалив законопроєкт, який забороняє Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву (SPR)

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у виданні, це рішення стало одним із небагатьох, яке отримало двопартійну підтримку в глибоко розділеному Конгресі США, і законодавці представили десятки законопроєктів, спрямованих на розв'язання проблеми конкуренції з китайським урядом.

Проблема продажу нафти з SPR Китаю стала особливо гострою після того, як у 2022 році Байден оголосив про продаж 180 мільйонів барелів нафти з SPR, аби подолати зростання цін на бензин, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Того ж року SPR продала 1 мільйон барелів компанії UNIPEC America, що базується в Х'юстоні, підрозділу китайської Sinopec. 

У 2017 році, за президентства Трампа, частина нафти SPR була продана PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

Наразі запаси SPR близькі до 40-річного мінімуму через продаж у 2022 році та становлять приблизно 360 мільйонів барелів нафти.

У липні минулого року Сенат прийняв законопроєкт щодо заборони експорту нафти з SPR до Китаю з 85 голосами "за" та 14 "проти".

Сенатор-демократ Кріс Мерфі тоді заявив, що це створило ілюзію розв'язання проблеми, але мало дуже незначний політичний вплив і, швидше за все, принесло більше шкоди, ніж користі.

За 2022 рік американські нафтові компанії продали Китаю 83 мільйони барелів нафти.

У неділю учасники переговорів у Конгресі представили 1050-сторінковий законопроєкт, який передбачає фінансування шести сегментів уряду, на які Конгрес зобов'язаний виділяти гроші, а наступні шість мають бути затверджені пізніше цього місяця.

За словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, спочатку за законопроєкт має проголосувати Палата представників, перш ніж Сенат зможе розглянути його до п'ятниці. Палата представників має повернутися до Вашингтона у вівторок.

  • 1 березня у Болгарії набула чинності заборона на імпорт російської нафти. Це сталося після заборони експорту продукції, яка вироблена з російської сировини. Вона почала діяти з 1 січня.
Теги:
Китай
нафта
США
Економіка
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