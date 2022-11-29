Про це на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, інформує Bloomberg.

"Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів або аеродромів, звідки проводяться ці операції (удари по інфраструктурі України)", – сказав він.

Глава латвійського МЗС додав, що члени Альянсу "не повинні боятися" ескалації.

Ринкевічс зазначив, що деякі інші держави-члени НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень у використанні зброї. Але саме окремі держави зрештою ухвалюють рішення про постачання Києву тієї чи іншої зброї.

Як відомо, США не накладали прямих обмежень на те, як Україна має використовувати отриману зброю, але досі відмовлялися відправляти озброєння з достатнім радіусом дії – наприклад ATACMS із дальністю до 300 кілометрів – для нанесення ударів по території Росії.

Такий крок адміністрація Джо Байдена вважає можливим приводом до ескалації російсько-української війни або ж її поширення на територію НАТО.

Нагадаємо, Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву завдавати ударів далеко в тилу російських військ на відстань до 150 кілометрів.

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