Латвія планує відправити до України військових на тлі агресії РФ

Про це пише Delfi.



Заплановано, що латвійських військових скерують до України на термін, встановлений Канадою щодо дії операції.



Це рішення ще має розглянути Сейм Латвії.



Представник Міноборони Каспарс Галкінс підтвердив, що на прохання уряду України було організовано операцію за участю канадської армії для підтримки українських оборонних сил.



Її мета полягає в тому, щоб навчити сили безпеки, удосконалити та посилити їхні можливості. Латвія має взяти участь у операції, щоб зробити внесок у зміцнення обороноздатності України.



Як зазначає видання, це ще один спосіб, у який латвійська сторона може підтримати українську. У якому регіоні буде розташована військова база Латвії, поки не відомо.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив, що країна виділить Україні зброю та військову техніку.

20 січня Латвія заявила про готовність надати Україні летальне та нелетальне озброєння.

Латвія передасть Україні сухпайки та екіпірування.

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