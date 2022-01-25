Разом зі Stinger: Латвія передасть Україні сухпайки та екіпірування
Латвія передасть армії України американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також сухпайки та індивідуальне армійське екіпірування
Про це сказав міністр оборони та віцепрем'єр Латвії Артіс Пабрікс телеканалу "Настоящее время".
За його словами, Латвія найближчим часом відправить в Україну американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які були на озброєнні у латвійської армії, індивідуальне екіпірування для солдатів латвійського виробництва, і сухі пайки.
Пабрікс зазначив, що Латвія отримала дозвіл від Вашингтона і надсилатиме Stinger в Україну. У латвійському суспільстві немає розбіжностей щодо надання допомоги Україні.
У інтерв'ю чеському виданню iRozhlas очільник міноборони Латвії наголосив, що вантаж військової допомоги Україні планують "надіслати найближчими тижнями".
Пабрікс закликав інші країни ЄС та НАТО "допомагати Україні та підтримувати українців".
- Нагадаємо, 20 січня Латвія заявила про готовність надати Україні летальне та нелетальне озброєння.
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