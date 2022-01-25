Разом зі Stinger: Латвія передасть Україні сухпайки та екіпірування

Про це сказав міністр оборони та віцепрем'єр Латвії Артіс Пабрікс телеканалу "Настоящее время".



За його словами, Латвія найближчим часом відправить в Україну американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які були на озброєнні у латвійської армії, індивідуальне екіпірування для солдатів латвійського виробництва, і сухі пайки.



Пабрікс зазначив, що Латвія отримала дозвіл від Вашингтона і надсилатиме Stinger в Україну. У латвійському суспільстві немає розбіжностей щодо надання допомоги Україні.



У інтерв'ю чеському виданню iRozhlas очільник міноборони Латвії наголосив, що вантаж військової допомоги Україні планують "надіслати найближчими тижнями".



Пабрікс закликав інші країни ЄС та НАТО "допомагати Україні та підтримувати українців".

Нагадаємо, 20 січня Латвія заявила про готовність надати Україні летальне та нелетальне озброєння.

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