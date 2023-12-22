Лавров вважає, що Росія не руйнує культурне надбання України: добірка фейків і маніпуляцій за 22 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Коментуючи питання деокупації Кримського півострова українськими військами, глава окупаційної влади АР Крим С. Аксьонов заявив: "Дірка від бублика – єдине, що можуть отримати українські чиновники, які говорять про Крим".

Дезінформація: "Немає жодних доказів, що Росія руйнує культурне надбання України", - заявив очільник МЗС РФ С. Лавров.

Маніпуляція: Посол рф у Великій Британії а. келін заявив: «Влада Великої Британії не помічає реальності подій в Україні, але тональності своїх заяв змінювати не буде, щоб не визнавати свого провалу".