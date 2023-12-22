Лавров вважає, що Росія не руйнує культурне надбання України: добірка фейків і маніпуляцій за 22 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Коментуючи питання деокупації Кримського півострова українськими військами, глава окупаційної влади АР Крим С. Аксьонов заявив: "Дірка від бублика – єдине, що можуть отримати українські чиновники, які говорять про Крим".
Дезінформація: "Немає жодних доказів, що Росія руйнує культурне надбання України", - заявив очільник МЗС РФ С. Лавров.
Маніпуляція: Посол рф у Великій Британії а. келін заявив: «Влада Великої Британії не помічає реальності подій в Україні, але тональності своїх заяв змінювати не буде, щоб не визнавати свого провалу".
- 21 грудня у мережі поширювалася інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова. У Міністерстві спростували ці дані
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.99Продаж 42
- Актуальне
- Важливе