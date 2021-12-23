Легендарний боєць пояснив, чому поєдинок Усика проти найкращого боксера світу не має сенсу
Американський боксер Рой Джонс заявив, що мексиканцю Саулю Альваресу немає сенсу проводити бій проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє BoxingNews24.
На думку колишнього чемпіона світу в п'яти вагових категоріях, Альваресу не варто битися з Усиком, оскільки поєдинок не принесе йому титулів.
"Я вважаю, що Альваресу немає сенсу битися з Усиком. Це складний бій, і до того ж Саулю потрібні пояси. Він збирає титули та підіймається у вазі, щоб стати чемпіоном у п'яти категоріях. Усик – чемпіон у надважкій вазі, а не в першій важкій. Отже, якщо вони домовляться про бій, то на кону їхнього протистояння не стоятиме пояс", - сказав Джонс.
Водночас він погодився, що такий поєдинок виглядає привабливо для Усика.
"Усик, ймовірно, використовує цю ситуацію як інструмент переговорів, тому що йому не платять за бій з Джошуа стільки, скільки він хотів би заробити. Якщо він має можливість провести поєдинок проти "Канело" і заробити вдвічі-втричі більше, то чому б йому цього не зробити", - зауважив Джонс.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик - чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 15 грудня стало відомо, що бій Олександра Усика проти Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 30.98
- Актуальне
- Важливе