Легендарний боєць пояснив, чому поєдинок Усика проти найкращого боксера світу не має сенсу

Про це повідомляє BoxingNews24.

На думку колишнього чемпіона світу в п'яти вагових категоріях, Альваресу не варто битися з Усиком, оскільки поєдинок не принесе йому титулів.

"Я вважаю, що Альваресу немає сенсу битися з Усиком. Це складний бій, і до того ж Саулю потрібні пояси. Він збирає титули та підіймається у вазі, щоб стати чемпіоном у п'яти категоріях. Усик – чемпіон у надважкій вазі, а не в першій важкій. Отже, якщо вони домовляться про бій, то на кону їхнього протистояння не стоятиме пояс", - сказав Джонс.

Водночас він погодився, що такий поєдинок виглядає привабливо для Усика.

"Усик, ймовірно, використовує цю ситуацію як інструмент переговорів, тому що йому не платять за бій з Джошуа стільки, скільки він хотів би заробити. Якщо він має можливість провести поєдинок проти "Канело" і заробити вдвічі-втричі більше, то чому б йому цього не зробити", - зауважив Джонс.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Олександр Усик - чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).