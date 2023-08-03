Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Леся Гасиджак пояснила, чому некоректно порівнювати витрати на будівництво музею з купівлею дронів для армії

Леся Гасиджак пояснила, чому некоректно порівнювати витрати на будівництво музею з купівлею дронів для армії

3 серпня, 2023 четвер
13:29
Культура Леся Гасиджак

В.о. гендиректорки музею Голодомору Леся Гасиджак уважає некоректним порівняння витрат на добудову другої черги музею із закупівлею дронів для армії

Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA.Life.

"Я дуже негативно ставлюся до цього порівняння, бо в мені є дві іпостасі: музейника і громадянина. Звісно, я хочу, щоб якнайбільше наших захисників і захисниць повернулися додому живими та здоровими. Але я також хочу усім пояснити, що музей Голодомору — це не просто музей мистецтва чи історії якоїсь області. Цей музей надактуальний сьогодні, бо знання про злочини, які чинила Росія, роблять нас сильнішими", - заявила тимчасова очільниця музею.

За її словами, якби цю частину музею було відкрито, українці були б більш готовими до війни.

"Якби в нас вже була завершена друга черга, ми б змогли відкрити основну експозицію з більш детальною інформацією про Голодомор: з прикладами, роз’ясненнями передумов, залучених механізмів та наслідків. Можливо, тоді б ми були більш готовими до цієї війни й не допустили її в такому масштабі, в якому вона відбувається сьогодні", - сказала Гасиджак.

Передісторія

Минулого тижня в мережі захейтили Гасиджак за її вагу. Відомий юрист Клим Братківський написав, що музей Голодомору має очолювати військовий, який пройшов полон і знає, що таке голод. Хвилю хейту відносно Гасиджак підхопила й російська пропаганда. Натомість першими Гасиджак підтримали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та рух "Марш жінок".

Пізніше Леся Гасаджак повідомила, що готує судовий позов через образу честі та гідності.

"Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", - заявила вона.

Публічна дискусія щодо зовнішності керівниці музею Голодомору співпала у часі з суспільним обговоренням того, чи потрібно зараз, під час війни, добудовувати сам музей коштом платників податків. Користувачі соцмереж висловили думку про те, що за ці гроші можна закупити дрони для армії.

Новини
Україна
Читайте також:
Роман Безсмертний
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
2 серпня, 2023 середа
Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжні заходи. За версією ДБР, вони упродовж року не з'являлись на військову службу
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
2 серпня, 2023 середа
У Пентагоні відреагували на перетин гелікоптерів Білорусі польського повітряного простору
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
14:10
Джо Байден
Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума
14:07
Ексклюзив
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану
14:05
Військові лікарі РФ
Окупанти завезли з Росії на Запоріжжя медичний персонал: розселяють у захоплених оселях українців
14:02
OPINION
Орест Сохар
Бункерний нацьковує "білоруську борзу" на НАТО
13:56
ЧВК Вагнер
Частина бойовиків ПВК Вагнера підійшла до литовського кордону, - Науседа
13:52
літак рф
Росіяни залучили до війни проти України курсантів льотних училищ, – ЦНС
13:50
Євросоюз
ЄС засудив ядерні погрози РФ Україні, нагадавши про російську згоду з неприпустимістю такої війни
13:43
Кримський міст
Данілов: СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту
13:21
в Броварах розбився гвинтокрил
Катастрофа гелікоптера з керівництвом МВС: оголошено підозри п'яти посадовцям ДСНС
13:21
Ексклюзив
ДБР
Нардеп Дубінський затягуватиме розслідування щодо нього, користуючись мандатом і медійністю, - політолог Рейтерович
13:17
На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися на 650 метрів углиб оборони ворога
13:13
Викрито посадовця Київської міської військової адміністрації
По $10 тис. з людини: ДБР затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон
13:03
путін
РФ "призначила" Норвегію недружньою державою
12:51
В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми
В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми
12:38
ветеран
єРобота: ветерани та члени їхніх сімей отримали 16 млн грн на створення власного бізнесу
12:35
Сергій Єлісєєв
СБУ оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ, який очолював "уряд" на окупованій Херсонщині
12:18
Руслан Стефанчук
До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС, - Стефанчук
12:12
Інфографіка
Опитування: 4% респондентів з України позитивно ставляться до Сталіна
12:03
OPINION
Віктор Шлінчак
Українська дипломатія: Відмовами у наданні агреманів нас вчать, як мало б бути правильно
11:59
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду без світла залишалися 32 населені пункти в 5 регіонах
11:59
Огляд
міжнародний огляд
На кордоні Білорусі та НАТО зростає напруга, а Бразилія вважає, що може допомогти закінчити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 3 серпня
11:49
обстріл Кривого Рогу
Росіяни за добу атакували 10 областей України: 2 людей загинули, 7 поранених
11:37
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс
В "Опорі" витлумачили заяву президента ПАРЄ Кокса про вибори в Україні: йшлося про період після війни
11:25
Обшуки у нардепа
СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа, який під виглядом лікування батька виїхав за кордон
11:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
10:53
на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"
В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:40
Путін Гаага
Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
10:16
Євген Пригожин
Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, - Беларускі Гаюн
10:11
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?
10:05
Партнерський матеріал
"За радість хочеться триматись обома руками": чому українські жінки обирають бренд одягу Cat Orange
09:59
Ексклюзив
Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов
09:55
Росія
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
09:47
Інфографіка
долар
Курс валют 3 серпня: ціни на долар, євро, злотий
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку двічі вдарили по собору в Херсоні: поранені 4 рятувальники і 3 пасажири тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV