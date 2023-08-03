Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA.Life.

"Я дуже негативно ставлюся до цього порівняння, бо в мені є дві іпостасі: музейника і громадянина. Звісно, я хочу, щоб якнайбільше наших захисників і захисниць повернулися додому живими та здоровими. Але я також хочу усім пояснити, що музей Голодомору — це не просто музей мистецтва чи історії якоїсь області. Цей музей надактуальний сьогодні, бо знання про злочини, які чинила Росія, роблять нас сильнішими", - заявила тимчасова очільниця музею.

За її словами, якби цю частину музею було відкрито, українці були б більш готовими до війни.

"Якби в нас вже була завершена друга черга, ми б змогли відкрити основну експозицію з більш детальною інформацією про Голодомор: з прикладами, роз’ясненнями передумов, залучених механізмів та наслідків. Можливо, тоді б ми були більш готовими до цієї війни й не допустили її в такому масштабі, в якому вона відбувається сьогодні", - сказала Гасиджак.

Передісторія

Минулого тижня в мережі захейтили Гасиджак за її вагу. Відомий юрист Клим Братківський написав, що музей Голодомору має очолювати військовий, який пройшов полон і знає, що таке голод. Хвилю хейту відносно Гасиджак підхопила й російська пропаганда. Натомість першими Гасиджак підтримали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та рух "Марш жінок".

Пізніше Леся Гасаджак повідомила, що готує судовий позов через образу честі та гідності.

"Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", - заявила вона.

Публічна дискусія щодо зовнішності керівниці музею Голодомору співпала у часі з суспільним обговоренням того, чи потрібно зараз, під час війни, добудовувати сам музей коштом платників податків. Користувачі соцмереж висловили думку про те, що за ці гроші можна закупити дрони для армії.