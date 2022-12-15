Про це інформує Главком з посиланням на слова юриста, голови правління фундації Dejure, координатора Громадської ради доброчесності (2019-2020) Михайла Жернакова.

"Їхня сила була у тому, що вони могли "вершити правосуддя" стосовно органів центральної влади. Плюс окремі судді підігравали Росії. Це неодноразово підтверджувалося їхніми рішеннями щодо скасування декомунізації, зупинення реформ армії тощо", – сказав Жернаков.

Юрист нагадав, що під час повномасштабної війни судді ОАСК розглядали позови президента-втікача Віктора Януковича, у якому РФ бачила заміну керівництва України.

"Після голосування парламентом і підписання закону президентом служителі Окружного адміністративного суду Києва втрачають статус суддів цієї юрисдикції, яка вважалася надпотужною і корумпованою. Далі у них є два варіанти: звільнитися або спробувати зайняти суддівські місця в інших місцевих судах на конкурсних засадах", – наголосив юрист.

Жернаков також звернув увагу, що з 2015 року майже всі судді Окружного суду різними способами уникали кваліфікаційного оцінювання, навіть хитрістю.

"Щоб їх тепер протестувати, необхідно запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Цей орган формує Вища рада правосуддя, яка нині теж неповноважна. А так доведеться витратити, щонайменше, пів року для укомплектування цих інституцій, які у підсумку проведуть відбір нових суддів до Київського міського окружного адміністративного суду, що замінить одіозний столичний окружний адмінсуд", – додав Жернаков.

Крім того, юрист роз'яснив, що судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва можуть звільнитися або спробувати на конкурсних засадах зайняти місця в інших місцевих установах.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 12 грудня підтримав законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, а ввечері Зеленський підписав закон.

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