Литва виділила 13 млн євро на підтримку України
Уряд Литви схвалив виділення коштів для підтримки України. Йдеться про суму 13 мільйонів євро
Про це в Твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Як він розповів, п’ять мільйонів євро скерують до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури. Ще по два мільйони євро передадуть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу "Зерна з України" для експорту українського продовольства.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки
- Як ми писали раніше, Литва обіцяла надати для України боєприпаси до 155-мм артилерії.
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