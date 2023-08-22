Лубінець: Стан здоров’я кримського політв’язня Богдана Зізи досі невідомий

Про це він повідомив у telegram.

За словами Лубінця, родичі художника Богдана Зізи, безпідставно засудженого у РФ до 15 років ув’язнення, занепокоєні станом його здоров’я після 17-денного голодування, яке він припинив 27 червня.

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"Зв’язку з ним у сім’ї немає. Тому невідомо, де саме утримують хлопця, в яких умовах та чи надають йому необхідну медичну допомогу. Рідні знають лише, що його етапували до Новочеркаська, що під Ростовом", - підкреслив омбудсмен.

Довідка

6 червня російський військовий суд засудив до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму кримського художника Зізу.

Під час судового засідання Зіза оголосив, що з 10 червня розпочне голодування. Він також вимагав позбавити його російського громадянства, звільнити усіх політв'язнів із російських в'язниць.

Зізі загарбники інкримінували чотири статті КК РФ: здійснений теракт; загроза здійснення теракту; заклик до тероризму та вандалізм із політичних причин.

16 травня 2022 року хлопець облив синьою та жовтою фарбами будівлю "адміністрації" Євпаторії, після чого кинув у неї коктейль із запальною сумішшю. Того ж дня його заарештували, катували та погрожували, під тиском змусили записати на відео "зізнання". Спочатку його утримували у СІЗО Сімферополя, після чого перевезли до пенітенціарного закладу у РФ.