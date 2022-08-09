Lufthansa продовжила термін відмови від польотів у повітряному просторі України та Росії до кінця березня 2023 року
Усі рейси з/до Росії авіакомпанія скасовує, а з Україною – призупиняє авіасполучення
Про це повідомляється на офіційній сторінці перевізника.
Авіакомпанія Lufthansa не має наміру використовувати повітряний простір Росії до 25 березня 2023 року через ситуацію в Україні.
"З цієї причини всі рейси Lufthansa до Росії та з Росії повинні бути скасовані на цей період", - йдеться у заяві.
Компанія до цієї ж дати продовжує призупинення авіасполучення з Україною. При цьому зазначається, що «нині повітряний простір над Україною закритий, польоти не здійснюються».
"Lufthansa та всі авіакомпанії Lufthansa Group призупиняють польоти в Україну та з України до 25 березня 2023 року. Наразі повітряний простір над Україною закрито, польоти не здійснюються. Lufthansa постійно стежить за ситуацією і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", - зазначено у повідомленні.
- Напередодні стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air з жовтня запланував польоти з Москви в Абу-Дабі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе