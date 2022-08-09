Про це повідомляється на офіційній сторінці перевізника.

Авіакомпанія Lufthansa не має наміру використовувати повітряний простір Росії до 25 березня 2023 року через ситуацію в Україні.

"З цієї причини всі рейси Lufthansa до Росії та з Росії повинні бути скасовані на цей період", - йдеться у заяві.

Компанія до цієї ж дати продовжує призупинення авіасполучення з Україною. При цьому зазначається, що «нині повітряний простір над Україною закритий, польоти не здійснюються».

"Lufthansa та всі авіакомпанії Lufthansa Group призупиняють польоти в Україну та з України до 25 березня 2023 року. Наразі повітряний простір над Україною закрито, польоти не здійснюються. Lufthansa постійно стежить за ситуацією і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", - зазначено у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що угорський лоукостер Wizz Air з жовтня запланував польоти з Москви в Абу-Дабі

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