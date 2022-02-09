Макрон після зустрічей із Путіним і Зеленським зідзвонився з Байденом: обговорили відповідь на ескалацію агресії РФ проти України
У середу, 9 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Вони обговорили нещодавні зустрічі президента Макрона в Росії та Україні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, лідери Франції та США говорили про дипломатичні зусилля, які здійснюють західні союзники задля стримування агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що у понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки. Також Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України і ця мета для нього виконана.
Макрон та голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан прибули до Києва 8 лютого. Президент Франції заперечив, що говорив з Путіним про "фінляндизацію" України. Також він анонсував зустріч радників у Нормандському форматі 10 лютого.
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