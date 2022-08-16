Маленькі країни допомагають зброєю Україні за рахунок власної безпеки, бо відчувають загрозу з боку РФ, - Згурець
Обсяги військової допомоги з країн Балтії та інших сусідніх країн дійсно вражають з огляду на їхні власні можливості
Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.
"Маленькі країни, які реально відчувають загрозу, навіть за рахунок власної безпеки хочуть допомогти Україні. Монстроподібні держави граються у велику геополітику і реалізовують стратегію, щоб Росія не перемогла Україну на полі бою. Мені б до душі була інша стратегія - щоб Україна перемогла РФ на полі бою. Начебто невелика різниця в цих тезах, але часом вона визначає темпи надходження тієї чи іншої допомоги для України", - зазначив він.
На його думку, наші сусіди демонструють вражаючі обсяги військової допомоги.
"Країни Балтії, Польща - ті держави, які є на першій лінії зіткнення з ворогом розуміють, що форпостом у цих бойових діях є Україна, якій треба допомагати. Обсяги допомоги з цих країн дійсно вражають з огляду на їхні власні можливості". - підсумував Згурець.
- 15 серпня Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2.
- Також Латвія надала Україні 6 гаубиць M109.
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