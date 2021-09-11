Малюська хоче пропустити через поліграф "голів українських великих ЗМІ"

Про це глава відомства заявив у суботу, 11 вересня 2021 року, в рамках форуму YES (Ялтинської економічної стратегії), даючи відповідь на питання голови наглядової ради групи StarLightMedia Олени Пінчук, яка зауважила, що чимало українських ЗМІ мають хороший прибуток і справно платять податки, передає Еспресо.TV.



Як наголосив міністр, подібну зустріч треба проводити із застосуванням поліграфу.

"Я би хотів запропонувати зібрати голів українських великих ЗМІ з моєю участю та пройти на відповідному обладнанні тест, щоби зрозуміти, хто видає та бере зарплату в конвертах, а хто - ні. Я і сам як міністр готовий взяти у цьому участь. Більше того, дізнатися про те, чи ті, хто володіє великими медіа-холдингами, чи отримали вони якісь неофіційні зарплати, які не були задекларовані", - наводить слова Малюськи портал LB.ua.



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Під час дискусії в рамках YES міністр зауважив, що медіа в Україні - це частково, як він думає, тіньовий бізнес. Особливо, коли йдеться про висвітлення політики.

"Це може бути непоганий та навіть рентабельний бізнес. Одначе я бачу великі зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже невеликі заробітні плати, які декларуються і перевіряються податковою. Я бачу, що наші ЗМІ є дуже круті. Наші ток-шоу, контент, який генерується медіа-компаніями не можна порівняти із тим, що можуть собі дозволити державні компанії. Є у цьому тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні. Я не кажу про всі. Якщо ми говоримо про ті медіа, які висвітлюють політичне життя, у більшості випадків є тіньова сторона фінанснування", - додав він.





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