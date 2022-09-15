Про це повідомила агенція "Укрінформ".

Як йдеться у повідомленні, збірка мистецьких творів "Любов Панченко: повернення" є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті, Музею шістдесятництва та видавництва Олександра Савчука.

"Творчість Любові Панченко, як і Марії Приймаченко, – це маркер, який може вирізняти українців. Після перемоги саме на основі таких маркерів формуватимуть суспільство", - зазначила співробітниця УІНП й модераторка Любов Крупник.

Організатори заходу повідомили, що надруковано 500 альбомів із різноманітними творами художниці – акварелями, аплікаціями, ліногравюрами.

"Водночас як підкреслила завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська, у збірці містяться й ескізи одягу, які виконала мисткиня, "сучасного для її доби, але завжди національно спрямованого". Фахівець зазначила, що за життя Панченко не була широко відомою – виставки творів не проводилися, роботи не друкувалися", - пише агенція.

Зазначається, що видання вийшло українською та англійською мовами.

Також на сайті Інституту нацпам'яті виклали у вільний доступ електронну версію альбому, створеного до повномасштабного російського вторгнення і презентованого на 84-річчя художниці, яка змогла переглянути його.

Організатори зазначають, що друкованого видання Панченко не дочекалася – мисткиня померла 30 квітня 2022 року у київській лікарні № 5, куди її доправили волонтери після деокупації Бучі.

"За словами першого заступника в.о. голови УІНП Максима Ярмистого, головним завданням проєкту було "повернути українському суспільству ім'я художниці, яка належала до когорти шістдесятниць". У зв'язку з цим, окрім видання альбому, планується назвати на її честь вулицю в Лісовій Бучі, де народилася Панченко", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Любов Панченко – художниця-шістдесятниця, яка відома своїми ескізами одягу, декоративним розписом, аплікаціями з тканини, графікою, живописними картинами. Схеми розроблених нею вишивок друкував головний жіночий журнал тодішньої України "Радянська жінка". Панченко також вишивала національні строї для хорів, збирала гроші для допомоги політв'язням, котрі відбували покарання "за антирадянську агітацію та пропаганду". За її участі в Києві відродилася традиція різдвяного колядування та вертепу.

1 травня 2022 року міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що померла 84-річна українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона голодувала в окупованій російськими військами Бучі.

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